Pese al campañón en la segunda rueda de la Liga de Primera, el DT reconoció que ve difícil una renovación de contrato.

Todo parece indicar que el campañón que protagonizó Deportes Concepción con Fernando Díaz a la cabeza no parece ser suficiente para asegurar la continuidad del entrenador.

Pese a que el ‘Nano’ agarró al ‘León de Collao’ en el último puesto en el mes de mayo, y hoy lo tiene peleando por un cupo a la Copa Sudamericana, el propio técnico reconoció que ve muy lejana la posibilidad de renovar su contrato con el cuadro lila.

Consultado por un eventual acercamiento para extender su vínculo, Díaz fue tajante y aseguró que no ha existido ninguna conversación. “No, ninguno, ya queda poco”, comentó de entrada.

“Estoy super concentrado en terminar el año como corresponde, pero quedando dos semanas ya asumo que es difícil (una renovación). No hablo de lo que me gustaría en su momento, estoy muy concentrado en tratar de terminar el año como podíamos hacerlo”, señaló.

Fernando Díaz tiene al ‘Conce’ peleando puestos de copas internacionales (Photosport).

Fernando Díaz reconoce el cariño por Concepción

El entrenador también tuvo palabras para elogiar la campaña de sus dirigidos. “No es fácil, no es normal lo que lograron los jugadores, de pasar de cero a 10 tan rápido. El club descendiendo y ahora pelear una copa estando segundos o terceros en la segunda rueda, son rendimientos que hablan del buen trabajo de jugadores y rendimiento técnico”, valoró.

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Finalmente, el estratega tuvo palabras para el cariño que ha recibido durante su estadía en la ciudad. “El cariño de la gente de Concepción, me encanta ir al centro, no solo por estar en el equipo más popular… He sentido que la gente ha reconocido el trabajo nuestro, la gente de la ciudad de Concepción”, expresó.

Actualmente, Deportes Concepción ocupa el octavo puesto con 38 puntos y mantiene opciones de clasificar a Copa Sudamericana. Este domingo, los lilas visitarán a Huachipato en el Estadio CAP (12:00 horas).