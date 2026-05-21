El experimentado estratega asumirá el desafío en el León de Collao. Tras concretar su arribo, preparará la visita a Universidad de Chile.

Deportes Concepción dejó atrás el misterio: Fernando Díaz será su nuevo entrenador. Luego de una intensa búsqueda, el conjunto penquista encontró al nombre idóneo para el puesto.

Según información de Sergio Godoy Acosta, el director técnico de 64 años asumirá en el León de Collao. A través de su cuenta de X, el periodista entregó pormenores de la situación.

Luego de cerrar su arribo al club sureño, el estratega tendrá que enfocarse en la meta que le propuso la directiva lila para el segundo semestre: escapar de la última ubicación de la tabla de posiciones.

“Fernando Díaz llega este fin de semana para hacerse cargo de Deportes Concepción, con el objetivo de mantener la categoría”, lanzó el comunicador en la plataforma mencionada.

De esta manera, Patricio Graff queda descartado como sucesor de Walter Lemma. Cabe consignar que este último tan solo duró dos meses en el equipo y su salida fue anunciada el 19 de mayo.

Fernando Díaz será el DT de Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

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El debut de Fernando Díaz en Deportes Concepción

El estreno del DT en cuestión se realizará en la fecha 14 de la división de honor: será nada más ni nada menos que contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Se disputará el sábado 30 de mayo.

Antes de ello, Fernando Díaz verá desde las graderías el encuentro contra Huachipato por la jornada 13. El recibimiento a la escuadra de Talcahuano está fijado para el domingo 24 de mayo a las 12:30 horas.

En síntesis:

Fernando Díaz asumirá como nuevo entrenador del primer equipo de Deportes Concepción .

asumirá como nuevo entrenador del primer equipo de . El periodista Sergio Godoy confirmó que el estratega de 64 años busca mantener la categoría.

confirmó que el estratega de 64 años busca mantener la categoría. El debut en cancha de Fernando Díaz se registrará el sábado 30 de mayo ante Universidad de Chile.