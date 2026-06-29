Carlos Ramos barrió con la opción de repatriar al DT rosarino tras su salida de Uruguay y lo tildó de "historia pasada". El gremio exige a la ANFP un técnico con otra experiencia y dinámica para salvar el bando nacional.

El debate sobre el futuro del banquillo de la Roja quedó totalmente encendido tras las declaraciones del presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, Carlos Ramos, quien en conversación con BOLAVIP le cerró categóricamente la puerta a Marcelo Bielsa para un segundo ciclo como DT de la Selección Chilena.

El timonel del organismo gremial argumentó que el estratega rosarino ya es “historia pasada” y que no calza con el perfil idóneo que necesita el país para levantar su rendimiento en el pasto.

La posibilidad de que el exseleccionador de Uruguay vuelva a vestir el buzo de la escuadra nacional fue desestimada de plano por el dirigente, quien apeló a la necesidad de buscar nuevas metodologías de trabajo.

“A mí me parece que Bielsa es pasado. Para mí no, para nada, ya fue su época. Si estás condicionando todo a que tiene que ser un tipo de una edad, no me parece, se están equivocando. Ha pasado el tiempo de Bielsa”, disparó de forma tajante Carlos Ramos al ser consultado por la opción del rosarino.

Para el líder del gremio, insistir en fórmulas de procesos anteriores denota una preocupante falta de visión liguera internacional en la dirigencia de la ANFP. “Me parece que quieren encasillarse en una forma que ya pasó, que fue exitosa en su momento pero el fútbol avanza. Hay que buscar un entrenador que tenga otra pasta, otra otra mirada”, argumentó en las pantallas del debate deportivo.

Carlos Ramos no quiere a Marcelo Bielsa

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El perfil para la selección chilena: Identidad nacional o un DT con ambición

Carlos Ramos extendió sus reparos hacia la búsqueda en el mercado extranjero, apuntando a que el próximo estratega, sea de la nacionalidad que sea, debe cumplir con un espíritu competitivo y un profundo conocimiento liguero de la realidad local.

“Tiene que tener un proyecto que calce, un objetivo, una idea ofensiva o una idea que de verdad vaya hacia adelante, con experiencia. El fútbol chileno necesita experiencia, otra dinámica. Al final, todo esto es por falta de experiencia y de otra dinámica de juego, con cualquier entrenador que venga, con cualquier cuerpo técnico”, sentenció el dirigente, poniendo la fianza en la capacidad local.

¿Nombres? El presidente del Colegio se la juega por Manuel Pellegrini y si no, Marco Antonio Figueroa o Fernando Díaz.