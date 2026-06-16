Luego del duro encontrón que protagonizó con su director técnico, Fernando Díaz, el futuro del mediocampista Nelson Sepúlveda en Deportes Concepción parece tener las horas completamente contadas.

La teleserie estalló el pasado viernes 5 de junio en el marco de la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. En aquella oportunidad, Sepúlveda estalló en furia tras ser reemplazado antes de que concluyera el primer tiempo, saliendo de la cancha emitiendo duros epítetos e insultos en contra del “Nano” Díaz.

Este lamentable espectáculo quebró las relaciones de forma definitiva, apurando las gestiones para sellar su salida inmediata de la institución penquista.

Según adelantó el medio Novena Pasión, el talentoso volante ya se encuentra en la órbita de la división de plata de nuestro balompié. “Nelson Sepúlveda ya mantiene conversaciones con Deportes Temuco para un posible fichaje en este mercado de invierno”.

El citado portal complementó que “el mediocampista busca salir de Deportes Concepción y ya hubo un acercamiento con el Pije, aunque también maneja una oferta de otro club del Ascenso“, por lo que su destino seguirá estando en los pastos chilenos.

Fernando Díaz no dará su brazo a torcer y no contará con Nelson Sepúlveda.

La firme postura de Fernando Díaz: “Tengo mi decisión tomada”

A pesar del terremoto interno, el León de Collao logró abrochar una sonrisa en lo deportivo tras cerrar la primera rueda de la Primera División con un revitalizador triunfo por 3-2 ante Deportes Limache, resultado de oro que les permitió escapar de la temida zona de descenso. Tras la victoria, el estratega Fernando Díaz rompió el silencio y detalló con absoluta frialdad cómo abordó la indisciplina dentro del búnker lila.

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“Pasó lo que pasó, yo entré al camarín, no dije nada y me preocupé absolutamente del partido (…) hice una declaración después del partido sin matar a nadie, ni siquiera al jugador, y después no he hablado con nadie, eso se tiene que ir analizando por vía club”, argumentó el DT, dejando en claro que el plantel se mantuvo al margen del conflicto y mostró un profesionalismo intachable para soslayar el inconveniente en la cancha.

Para cerrar el asunto de manera tajante, el experimentado adiestrador nacional confesó que la suerte de Nelson Sepúlveda en Concepción ya está completamente sellada tras conversar con los estamentos correspondientes del club. “Tengo mi postura, se la hice comunicar a los jugadores, al mismo Sepúlveda y a los dirigentes. Listo. Estamos preocupados de seguir mejorando porque la segunda rueda va a ser dura”, remató el “Nano”, poniéndole un candado al tema para enfocarse en la permanencia.