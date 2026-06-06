VIDEO | Fernando Díaz genera revuelo en Deportes Concepción: fulmina a jugador tras la polémica

La última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga nos dió una de las grandes polémicas del año y fue la que se vivió en el duelo entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, en el que los ‘Piratas’ se impusieron por 2-1.

Dentro de este duelo, se vivió un tenso momento entre el DT local, Fernando Díaz y el jugador Nelson Sepúlveda, en el que el estratega del ‘León de Collao’ reemplazó al jugador a minutos de terminar el primer tiempo, algo que no gustó mucho al volante.

Tras salir del campo de juego, Sepúlveda increpó al ‘Nano’ Díaz por lo que fue su cambio, en la que ambos se empezaron a decir de todo, dejando la grande fuera del campo de juego.

Al finalizar el compromiso, el estratega de Deportes Concepción conversó con TNT Sports y al ser consultado sobre este encontrón, el DT no se guardó nada y fulminó ante todo Chile al jugador de 34 años.

“Fue pésimo. Estoy molesto, así que está claro lo que va a pasar. No lo sé, ahí lo vamos a ver. Va a pasar lo que tiene pasar”, fue lo más duro que lanzó el DT contra el jugador.

VIDEO: REVISA EL DESCARGO DE FERNANDO DÍAZ QUE ES VIRAL

😡⚽🟣 "ESTÁ CLARO LO QUE VA A PASAR"



Fernando Díaz, entrenador de Deportes Concepción, fue consultado por el encontrón que tuvo con Nelson Sepúlveda en este #MatchdayViernes, donde el DT dejó en claro que no dejará pasar esta situación a la ligera.



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