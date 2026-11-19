La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratificó la sanción contra Santiago City y remeció la tabla de la Segunda División.

Santiago City recibió un nuevo golpe en medio de su participación en la Segunda División. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó la resta de tres puntos para el elenco ciudadano, luego de rechazar la apelación que presentó el club para revertir el castigo.

La medida se originó en una denuncia de la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP por incumplimientos relacionados con el finiquito del futbolista Fabián Núñez. Según los antecedentes del caso, la relación laboral entre el jugador y Santiago City terminó el 24 de julio, por lo que la institución tenía plazo hasta el 5 de agosto para entregar el documento y concretar el pago correspondiente.

Sin embargo, los primeros registros del trámite aparecieron recién el 23 de agosto, mientras que el pago fue acreditado el 9 de septiembre. Desde el club argumentaron que el retraso se produjo debido a un viaje del futbolista a Estados Unidos, explicación que no fue suficiente para convencer a los integrantes de la Segunda Sala.

De esta manera, el organismo autónomo mantuvo la sanción y los tres puntos serán descontados a Santiago City durante la postemporada, tal como había establecido inicialmente el Tribunal de Disciplina.

Duro golpe para Santiago City en la Segunda División Profesional (Instagram).

Impacto en la tabla de posiciones de la Segunda División

La resta de puntos modificó inmediatamente la tabla de la liguilla de ascenso: Santiago City pasó de 18 a 15 unidades y cedió el liderato a Trasandino de Los Andes, que quedó como único puntero con 18 puntos y con la gran opción de lograr el ascenso a dos fechas del final.

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Un punto a aclarar: esta sanción corresponde a una causa distinta del proceso disciplinario en el que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina determinó la desafiliación de Santiago City.