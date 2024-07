Cobreloa espera por el debut de su nuevo refuerzo. Luego de arribar a Calama, el uruguayo Mauro Brasil intentará dejar su nombre en alto en el norte del país. Para lograr ello, buscará imitar lo que hace Maximiliano Falcón en Colo Colo.

A pesar de la rivalidad entre su nuevo club y los albos, no tiene problema en elogiar a sus compatriotas. ¿A quién más llenó de flores? Tuvo palabras de admiración para Alan Saldivia.

“Soy amigo de Alan Saldivia, de Colo Colo. El otro día me escribió y me deseó lo mejor. Me dijo que está a las órdenes en lo que yo necesite, así que estoy agradecido de él. Sin duda, nos vamos a ver en Chile…”, comenzó señalando a AS.

“A ‘Maxi’ lo enfrenté varias veces en Uruguay. Es un zaguero muy fuerte, que tiene buena salida con el balón. Sé que lo quieren mucho en Colo Colo. Está marcando mucha presencia en Chile, así que vamos a tratar de lograr lo mismo”, agregó.

Mauro Brasil intentará replicar en Cobreloa lo hecho por Maximiliano Falcón en Colo Colo.

Sueña con Marcelo Bielsa

Tras ello, el zaguero proveniente de Cerro Largo se refirió a la posibilidad de representar a su país. Ya fue considerado por Marcelo Bielsa en el amistoso ante Costa Rica del pasado 1 de junio. En dicha ocasión, fue estelar.

“Sí, jugar con la Selección es algo que uno sueña desde chico. Cuando me dieron la citación, no lo podía creer… Estuve con mi familia, con mi padre, y lo disfrutamos mucho. Es una fecha que nunca voy a olvidar, me la voy a tatuar para siempre”, comentó.

Finalmente, aprovechó de hacerle un cariñito al Loco, asegurando: “Es un técnico que ha marcado un cambio muy grande en la Selección uruguaya. Hoy se nota la intensidad y la tenencia de balón. Es increíble y lo demuestra partido a partido. En poco tiempo, se hizo querer mucho en Uruguay”.