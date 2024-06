El buen nivel de Luciano Cabral ha hecho que varios clubes nacionales y extranjeros hayan puestos sus ojos en el ex Argentinos Juniors, sin embargo, el actual futbolista de Coquimbo Unido está en el ojo del huracán en las últimas horas.

¿Por qué se preguntarán ustedes? Y es que el futbolista de 29 años, que estuvo en el radar de Colo Colo, habría sido vendido a Everton de Viña de Mar, algo que ya se daba por hecho en horas de la tarde.

Pero, el gerente del cuadro coquimbano, Pablo Ramírez, contestó el llamado de BOLAVIP CHILE y fue a través de dicha entrevista que este se encargó rápidamente en desmentir la información.

DIRIGENTE DE COQUIMBO UNIDO ALZA LA VOZ SOBRE EL CASO LUCIANO CABRAL

Este jueves, el propio dirigente del elenco Pirata conversó con el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, donde dio a conocer el plazo para que se dé por finalizada la teleserie Cabral.

“Este fin de semana expira el plazo”, confesó de entrada Ramírez, ante la atenta mirada de los periodistas Fernando Tapia y Fran Vargas.

Cabral sigue enfocado en lo que será el último partido de la primera rueda del Campeonato Nacional | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Yo voy a ser muy riguroso. El contrato da más plazos que eso pero yo llamé al representante y le dije que ‘el plazo que dice el texto lo voy a respetar si tu me obligas’, pero yo entiendo como somos amigos porque ya ha representado jugadores y tenemos buena relación le dije que ‘acotemos este plazo porque yo tengo que buscar el reemplazante’ y él mismo me propuso el fin de semana y que me entendía. Yo le dije: ‘¿el domingo?’ y él me dijo ‘el domingo'”, remató.

LOS NÚMEROS DE LUCIANO CABRAL EN COQUIMBO UNIDO

En su paso por el club de la Región de Coquimbo, Luciano Cabral ha disputado 51 encuentros, en los cuales ha aportado con 7 goles y 6 asistencias.