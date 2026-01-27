Universidad de Concepción vive un momento de euforia deportiva. Tras una campaña brillante en la temporada pasada, el Campanil se coronó campeón de la Primera B y selló su regreso a la Primera División, devolviendo al club penquista al sitial que sus hinchas anhelaban desde hace años.

Con el ascenso ya consumado, la dirigencia universitaria entendió que el gran desafío ahora pasa por consolidarse en la máxima categoría y no repetir experiencias traumáticas del pasado. Para eso, el mensaje fue claro desde el primer día del mercado de pases: no basta con mantener la base que logró el título, hay que reforzar con jerarquía y experiencia internacional para competir de igual a igual.

En ese escenario, el cuadro de la Región del Biobío comenzó a moverse con sigilo, pero con ambición. Ya había sumado incorporaciones apuntadas a fortalecer zonas claves del equipo, aunque todavía faltaba el golpe de autoridad que encendiera al hincha y pusiera al Campanil en la conversación nacional.

Agustín Urzi es presentado como refuerzo de Universida de Concepción

Ese golpe llegó en las últimas horas y tiene nombre y apellido: Agustín Urzi. El extremo zurdo, formado en Banfield, irrumpió con fuerza en Primera División y rápidamente llamó la atención por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por ambas bandas.

Su proyección lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina tanto en divisiones menores —con la Sub 23 consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y ganó el Preolímpico Sudamericano de Colombia 2020— como en la adulta, con la que fue parte del plantel en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

A nivel de clubes, la carrera de Urzi también tiene un hito mayor: la Copa Sudamericana 2024 que levantó con Racing Club de Avellaneda, título que lo transforma en uno de los refuerzos más rutilantes del mercado chileno para la temporada 2026.

Agustín Urzi levantando la Copa Sudamericana | FOTO: Archivo

Con este refuerzo de jerarquía, el equipo penquista suma desequilibrio ofensivo y un nombre propio que promete ser uno de los grandes atractivos del torneo 2026, además de enviar una señal clara: Universidad de Concepción no vuelve a Primera para mirar desde abajo, sino para competir en serio.

En síntesis…

Universidad de Concepción dio un verdadero golpe al mercado de fichajes al confirmar la llegada de Agustín Urzi, campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing y ex seleccionado argentino.