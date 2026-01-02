El mercado de fichajes del fútbol chileno continúa dejando movimientos relevantes de cara a la temporada 2026, con varios clubes acelerando gestiones para reforzar sus planteles antes del inicio de la pretemporada.

En ese contexto, Palestino, bajo la conducción de Cristian “La Nona” Muñoz, buscaba potenciar su poder ofensivo tras una campaña en la que volvió a ser protagonista en la Liga de Primera, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Uno de los nombres que aparecía en carpeta era el de César Munder. El extremo, que viene de firmar una gran temporada en Cobresal, despertó el interés de varios clubes, entre ellos Universidad Católica, donde Daniel Garnero lo tenía considerado como una alternativa ofensiva prioritaria.

César Munder anotó 7 goles y aportó con 3 asistencias en 31 partidos con Cobresal | FOTO: Javier Torres/Photosport

Sin embargo, mientras en la UC analizaban fórmulas para avanzar, los Baisanos se movieron con mayor rapidez y terminaron dando el golpe.

Palestino oficializa a César Munder como nuevo refuerzo para el 2026

En las últimas horas, a través de sus redes sociales, el Tino Tino oficializó la llegada de Munder, arrebatándole así a la UC a uno de los grandes anhelos del técnico cruzado.

“Es VELOZ. ¡Bienvenido César Munder al equipo de Todo Un Pueblo!”, escribió el club árabe, destacando una de las principales virtudes del atacante de 25 años.

Con este fichaje, el elenco de La Cisterna refuerza un sector clave del campo y envía una señal clara en el mercado, mientras en los de la Franja deberán reordenar prioridades tras perder a uno de los nombres que estaba marcado en rojo para la nueva temporada.

En síntesis…