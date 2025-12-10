Universidad Católica baraja alternativas en el mercado de fichajes. La escuadra de San Carlos de Apoquindo quiere enriquecer su plantel para los desafíos internacionales de la próxima campaña.

Ante tal panorama, un viejo conocido puede retornar a la precordillera. ¿Quién es? Uno de los formados en casa que tuvo la dicha de coronarse monarca en la institución: no es Jeisson Vargas.

Estamos hablando de César Munder. Según informó Jorge Cubillos en las pantallas de TNT Sports, el mediapunta de Cobresal está en la mira de la UC para la siguiente temporada.

Cabe destacar que el futbolista cubano nacionalizado chileno se forjó en las alturas de Las Condes. Debutó profesionalmente en abril de 2018 y se coronó tricampeón hasta 2020.

Luego, tuvo una breve estadía a préstamo en Deportes La Serena en 2020 y en 2022 se despidió definitivamente de Universidad Católica. Pasó a pertenecer a las filas del elenco de El Salvador.

César Munder puede volver a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica contempla la vuelta de César Munder

Durante la última temporada, el extremo de 25 años disputó una totalidad de 31 compromisos con la camiseta de la UC. En dichos partidos, anotó siete goles y aportó con tres asistencias.

Cabe destacar que concluye su vínculo con Cobresal a fines de diciembre de 2025. Por ello, Universidad Católica tiene la oportunidad para incorporarlo de manera gratuita.

En síntesis…