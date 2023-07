"He tomado la decisión de dar un paso al costado": Entrenador renuncia a su cargo justo en la antesala de enfrentar a Universidad de Chile

Finalmente, cayó el sexto entrenador en el Campeonato Nacional de Primera División, luego de muy malos resultados y sumar la cuarta derrota consecutiva, decidió dejar su cargo.

Hablamos del ahora ex técnico argentino de O’Higgins, Pablo De Muner, quien tras la caída por dos goles a uno como local en el Estadio El Teniente de Rancagua ante Ñublense, tomó la drástica determinación.

“He tomado la decisión de dar un paso al costado“, señaló De Muner en la rueda de prensa tras el encuentro, el cuarto consecutivo en que el cuadro rancagüino pierde en el certamen.

A eso sumar, que desde el 29 de enero del presente año, que el Capo de Provincia no sabe de triunfos como local, cuando en aquella ocasión golearon a Colo Colo por cinco tantos a uno. Además, O’Higgins quedó a cuatro puntos del descenso, a falta de resto de partidos de esta fecha en el torneo de primera división.

De Muner anunciando su renuncia (Radio Agricultura)

El presidente del cuadro celeste, Pablo Hoffmann, reaccionó ante esta situación tras la renuncia del estratega, “él renunció y seguramente lo ha hecho pensando en el bien del club. Pidió comunicarlo él a los periodistas. Cuando las cosas no salen no hay nadie culpable directo, pero tampoco no hay nadie inocente“, señaló el dirigente.

Ahora, en O’Higgins se mentalizan en encontrar al próximo entrenador, justo en la previa del duelo ante Universidad de Chile programado para el próximo lunes 7 de agosto a las 20 horas en el Estadio Santa Laura por la vigésima fecha del Campeonato Nacional.