Una desesperada Daniella Chavez pide la salida del técnico de O'Higgins y hace un llamado a los hinchas a modo de protesta: "Que no vayan al estadio contra Ñublense"

Un pésimo momento en el Campeonato Nacional tiene complicado a O’Higgins de Rancagua, quienes con la caída ante Huachipato por dos goles a cero del último fin de semana, suman tres derrotas consecutivas en el certamen.

Situación muy diferente a la vivida en Copa Chile, donde ya están en la final regional y para llegar ahí, eliminaron nada más ni nada menos que a la Universidad de Chile.

Pero en el torneo de primera división la situación es compleja y ya los dardos apuntan al entrenador argentino, Pablo De Muner, indicado como el principal responsable del presente del cuadro del Capo de Provincia y que los tienen a cuatro puntos del descenso.

Algo que tiene molesta a la fanaticada celeste, en especial a una de las más icónicas, nada más ni nada menos que Daniella Chavez. La reconocida chica Playboy nacional, a través de su cuenta en Twitter alzó la voz y lamenta que a la fecha, el estratega aún no haya sido despedido del club.

“Es Lunes y O’Higgins aún no oficializa la salida de Pablo De Muner”, señaló la modelo manifestando su clara molestia con lo que está pasando en el cuadro rancagüino. Pero no todo quedó ahí, y tras aquello realizó una especial “convocatoria” a los seguidores del Ohi Ohi.

“Se que la mitad de Rancagua me sigue y por eso les pido no ir al estadio al partido contra Ñublense y los pocos que van que sus silbidos se escuchen durante todo el partido, nos vamos a ir a la B y que no sea con la cara sonriente de los dirigentes”, afirmó Chavez.

La conejita Playboy no quiere que los hinchas vayan al estadio (Photosport)

Es el sentir del momento del cuadro de la Región del Libertador, que viene siendo muy difícil de abordar y que sus fanáticos van sumando la bronca de ver cómo el equipo no levanta.