Una gran polémica se generó en torno al club Ñublense luego de la derrota por la cuenta mínima ante Huachipato en Chillán.

El protagonista, el entrenador Hernán Caputto, el que fue interceptado por algunos hinchas molestos por el partido perdido y que lo increparon, ante lo cuál el DT contestó “¿Sabes lo que voy a hacer?, el próximo año seguro que no sigo porque la gente no me quiere”

Hasta ahí todo bien, pero la intervención de una mujer que pidió la vuelta de Jaime García motivó una serie de comentarios del ex entrenador de la selección chilena sub 17, el que acusó al anterior estratega de Ñublense de “indisciplinado”ç

El video grabado a “la mala” se hizo viral, lo que empujó a Caputto a dar su versión y pedir las disculpas del caso, todo esto, en los canales oficiales del cuadro chillanejo.

Hernán Caputto pidió disculpas en un video publicado por Ñublense en sus redes sociales

Hernán Caputto: “Me arrepiento”

“El motivo de este video es netamente para pedirle disculpas a Jaime García por las palabras muy mal utilizadas ayer, en un video que grabaron de muy mala manera algunos hinchas“, indicó.

Respecto a sus dichos de que no lo quieren en Ñublense, el DT aclaró que “digo esto porque no es todos, la verdad es que hay gente que me trata muy bien, pero la verdad que ayer fue muy duro eso. No es justificativo, por supuesto, pero quiero comentarlo“.

Para el final, Caputto cuenta que intentó un contacto con el aludido. “Llamé a Jaime y envié un mensaje a su teléfono personal y por ello también, lo hago de esta manera, porque me arrepiento del tema y pido disculpas”.