Un verdadero remezón provocó el histórico club General Velásquez en la Segunda División Profesional al confirmar la contratación de un entrenador europeo para la temporada 2026. Una verdadera bomba en el filo del mercado de fichajes.

Se trata del director técnico griego Nikolaos Issaris, quien con 20 años de experiencia, da la gran sorpresa al fichar en la tercera categoría del fútbol chileno.

“Club Deportivo General Velásquez, en presentar a “Nikos” Issaris entrenador griego de 42 años. Issaris, cuenta con 20 años de experiencia en los banquillos, iniciando carrera en su natal Chalkida”, informó el club de la región de O’Higgins en sus redes sociales.

Nikos Issaris, nuevo entrenador del conjunto de San Vicente de Tagua Tagua (Archivo).

“Su última experiencia laboral, fue en el Herrera FC de la primera división de Panamá. Además cuenta con pasos como segundo entrenador en el PAS Lamia, Panionos, Olympiakos de Volou y el Olympiakos de Nicosia en Chipre. Bienvenido al Orgullo del Cachapoal, profe ‘Nikos’”, agregaron en el club de San Vicente de Tagua Tagua.

La llegada de Issaris al fútbol chileno se une a otros entrenadores que dirigieron en nuestro país y que marcaron historia como Mirko Jozic, Andrija Percic,Francisco Platko o Beñat San José.

