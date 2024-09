El conjunto naranja no levanta cabeza y ya hay preocupación en el mundo loíno. Ex referente, cree que los demasiados yerros que comete el equipo son la causa del mal momento.

Una dolorosa derrota sufrió Cobreloa ante Audax Italiano por dos tantos a cero en su visita al Estadio Bicentenario de La Florida, en encuentro válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional de Primera División.

Un resultado que deja al cuadro que dirige Dalcio Giovagnoli, en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y muy comprometido con el tema del descenso, al sumar 24 puntos.

Pero, ¿Cómo se explica el presente del cuadro loíno? ¿Por qué tantos errores en partido tras partido? Es lo que intentó explicar el ex portero naranja, Óscar Wirth quien resaltó las fallas que tiene el equipo y que con eso, es difícil levantar cabeza.

“Cualquier yerro que se presente, se transforma en gol y con esa ecuación es difícil despegarse”, sostuvo Wirth en conversación con BOLAVIP CHILE tras la caída en La Florida.

Wirth: “Esto se saca adelante con fútbol”

Además, el portero mundialista afirmó que existe una sola manera de salir adelante. “Si hubieses ganado este partido, quedabas arriba de seis equipos y ahora, estás descendiendo. Esto es fútbol y de la única manera que puedes hacer frente es con fútbol”, manifestó.

Finalmente, lanzó una dura crítica hacia el plantel y espera que ojalá, sus palabras tengan eco. “No digo jugando extraordinario, pero al menos no cometer errores. El equipo no se ve compacto y se ve que uno intenta una cosa, otro hace otra cosa, pero en el mundo solo Messi y Mbappé y ellos, no están en condiciones de hacer eso”, cerró Wirth.

Wirth está muy preocupado por Cobreloa (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de Cobreloa?

Por la fecha 25, Cobreloa recibirá a Ñublense en el Estadio Zorros del Desierto. El duelo, se jugará el martes 24 de septiembre a las 17:30 horas.