Histórico de La Roja fastidiado por ver fuera de lugar a Alexis Sánchez : “¡Al medio no sirve!”

Alexis Sánchez será el único sobreviviente de la Generación Dorada en La Roja que será titular en la Selección Chilena mañana ante Ecuador en Quito. El Niño Maravilla, nuevamente, tendrá que ser el enlace del equipo y un histórico del cuadro nacional no lo quiere ver en esa zona.

Cómo siempre, el ex volante de La Roja, Miguel Ángel Neira, en diálogo con Bolavip, habla sin pelos en la lengua y le exige a Córdova no ubicar como mediocampista a Alexis.

“Ojalá jugara Sánchez más adelante y espero que lo lleve adelante, porque Alexis Sánchez al medio no sirve. Soy claro en eso”, expresó el exjugador de la UC.

Incluso, Neira le da una idea a Córdova. “Debería ponerle una línea y debería marcarla en la cancha así a escondidas, para que Alexis no pase de ahí hacia atrás. Si esa no es su posición, no rinde”, agregó.

Miguel Ángel Neira no quiere ver más a Alexis Sánchez en el mediocampo de La Roja (Captura CDF)

En ese sentido, Neira como reconocido volante de La Roja y que sabe de estos partidos en Quito frente a Ecuador es tajante al mencionar que Sánchez tiene que ir enfocado en ofensiva.

“Si juega en esa posición, Alexis anda por todos lados y no necesitamos que vaya a molestar a los mediocampistas. Esa no es su virtud, para qué nos engañamos”, agregó.

Al frente con lo que hay

Miguel Ángel Neira no está convencido del equipo que prepara Córdova para mañana con Alexis en labores de enlace más la dupla en ataque de Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

El exjugador de la UC está claro que La Roja adolece de buenos jugadores y que le falta potencial para dar la pelea en Quito ante Ecuador. “Es que no hay más. A quién más puede poner. No hay otros. No veo a quien más pueda jugar”, sentenció.

Neira es tajante en su diálogo con Bolavip al decir que “Chile tiene que salir a buscar. El que no sale a buscar, pierde, así se sencillo. Hay que salir con lo que tenemos”.