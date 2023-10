Las últimas horas para Eduardo Berizzo han sido de duros cuestionamientos por parte del fútbol chileno a raíz del mal resultado obtenido en Venezuela. La Roja perdió por 3-0 ante los llaneros y Chile -en este minuto- está fuera del Mundial 2026 con apenas 4 puntos en igual cantidad de partidos.

Uno que es tajante es el exjugador histórico de Universidad Católica, Óscar Lihn. Con dejo de lástima, el ex defensa cruzado siente que se le carga en demasía la mano a Berizzo y que cree que la primera salida para arreglar este entuerto no debe ser del Toto si no de su jefe.

“No sé que pasará con el pobre Berizzo. Yo no lo veo… ¿Qué quieres que te diga?. No sé si lo reemplazaría, primero por qué no sé cuanto cuesta y no hay ni’uno. Yo creo si lo hicieron mal hay que reemplazar al hombre grande antes que a Berizzo. (Milad) ese huevón si es que es malo“, dijo Lihn en Bolavip Chile.

Óscar Linh siente que el que debe dejar su cargo es Milad antes que Berizzo (Photosport)

Bajo nivel de Medel

El ex cruzado también tiene palabras para desmenuzar el nivel de Gary Medel, quien también fue enjuiciado duramente por el “baile” que le dio Yeferson Soteldo en varios pasajes del partido.

“Hace rato vengo diciendo que está lento, que él se las arregla por qué es vivo y tiene experiencia. No tiene para jugar mano a mano, porque queda muy expuesto. Gary Medel es vivo, es pícaro para jugar, pero ya no tiene lo que tenía hace cinco años“, indicó el ex UC.

Berizzo mató a Osorio y queda plop con Núñez

Eduardo Berizzo liquida a Darío Osorio en su ingreso por Diego Valdés ante Venezuela. Linh siente que perjudicó al exjugador de la U, mientras que la cuestión de Marcelino Núñez lo dejó de una pieza y encuentra inentendible su reacción.

“No sé como pone a Osorio, lo mató al pobre cabro”, rezó la declaración de Lihn respecto al joven mediocampista, mientras que apunta a que “tenía que haber sacado a Brereton a los 20 minutos y colocar a Alexander Aravena”.

Sobre lo que ocurrió con Núñez, Linh fue contundente: “No sé que le pasó, me cuesta entenderlo. Hace foul, no lo había echado, lo hace cuando picotea al árbitro. No sé que le pasó, porque no es de mucho temperamento. No creo que se haya agrandado“, terminó.

¿Qué viene para la Selección Chilena?

Tras el triunfo ante Perú y la derrota contra Venezuela, La Roja volverá al ruedo en noviembre para una nueva fecha doble de las Eliminatorias, que puede ser clave en la continuidad de Berizzo. La última fecha de la temporada para la Selección tendrá los siguientes partidos: Paraguay en Santiago (16/11) y a Ecuador en Quito (21/11).