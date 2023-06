"No se por qué no juega Assadi si lo hace bien, mientras que Osorio entregó la camiseta ": Histórico de Universidad de Chile y su sincera reflexión por las joyas azules

Este miércoles si el clima así lo permite, se completará el Clásico Universitario entre la U y la UC en el Estadio Santa Laura que tras dos meses, por fin verá el final del compromiso, que se tuvo que suspender producto de los hechos de violencia en Concepción.

Bolavip Chile conversó con un histórico de ambos equipos, pero que en los azules tuvo más momentos más relevantes que en la precordillera. Es Hugo Droguett, quien tuvo palabras para este compromiso y que si bien reconoce que para la Universidad de Chile es muy importante, el escenario de jugar a estadio vacío pasa a ser, una verdadera práctica.

“Al final es como un entrenamiento, lo más importante son los puntos, pero para un jugador jugar así, no se qué tanta importancia puede tener. Con lo que pasó ante O’Higgins puede ser una revancha. El contexto ya está muy sacado, pero para la U es importante obtener esos tres puntos. Vi a la U el otro día y era el escenario para haber avanzado”, afirmó Droguett.

Me gusta, pero ha tenido muchas oportunidades

Uno de los jugadores más criticados en la presente temporada en la escuadra de Mauricio Pellegrino, es el atacante Nicolás Guerra. Para el ex mediocampista zurdo, es muy probable que el atacante deba buscar nuevos aires, pese a que a él le gusta como futbolista.

“Es complejo, jugar en la U no es lo mismo que jugar en otros equipos, es así y todos sabemos, jugar con la camiseta de un grande pesa. A mi me gusta Guerra, pero ha tenido muchas oportunidades y no se la ha dado. El día de mañana tendrá que buscar otro camino”, reconoció el ex Deportes Temuco.

Finalmente, tuvo conceptos para Lucas Assadi y Darío Osorio, donde valoró a uno y criticó al otro. “Si no juegan, algo pasa. No se por qué Assadi no está actuando si lo venía haciendo bien, Osorio seguramente por muchas cosas que le pasaron, desvió el camino y entregó la camiseta“, cerró Droguett.