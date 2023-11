El Campeonato Nacional 2023 tendrá este domingo una jornada de infarto absoluto, toda vez que tres partidos se desarrollarán en simultáneo; Colo Colo vs Unión Española, Cobresal vs Universidad de Chile y Ñublense vs Huachipato.

Los ojos estarán puestos en lo que pase en el Estadio Monumental y El Salvador, donde con distinta suerte los dos equipos más grandes y populares del país luchan por sus objetivos; ser campeón y clasificar a Copa Sudamericana, respectivamente.

En el caso de los albos, necesitan una mano del archirrival y que los azules bajen a Cobresal en el norte, algo no muy sencillo considerando la segunda rueda para el olvido que han tenido los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Vladimiro Mimica, histórico relator del fútbol chileno, hizo eco de las palabras de Gabriel ‘Coca’ Mendoza, quien en conversación con Redgol aseguró que la U ‘se dejaría perder para no ayudar a Colo Colo’.

Vladimiro Mimica no duda del honor de Universidad de Chile. | Foto: Photosport

“Más allá de yo responder a un amigo muy querido como el Coca Mendoza, yo tengo una concepción frente a aquello que plantea”, abrió los fuegos en un sabroso mano a mano con Bolavip Chile.

“No hay equipo que se venda. Ellos juegan por la gloria, por el respeto a sí mismo, a la hinchada, por la historia y porque la U aún puede entrar a una copa internacional. No me parece que hay que salir a ensuciar el torneo”, complementó.

Para Mimica, la verdadera lucha no estará por el título, donde dijo que “Cobresal ha hecho los méritos, por la suya se puede adjudicar la victoria y si me apuras yo creo que la lucha será entre Colo Colo y Huachipato por el Chile 2 a Copa Libertadores”.

En el cierre, zanja de una el debate que pone en duda el honor y el fair play de Universidad de Chile: “La U por ningún motivo pensará en Colo Colo y cómo perjudicarlo. Lo hará de la mejor manera”, remató.

La tabla para albos y azules

Universidad de Chile marcha en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 con 37 puntos y, de momento, estaría quedando afuera de la Copa Sudamericana. Colo Colo, por otro lado, es sublíder con 51 unidades, a dos de Cobresal.

Día y hora para Colo Colo y la U

Albos y azules jugaran de manera simultánea este domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental, donde los albos buscarán la cima del torneo y los azules meterse de lleno en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2024.