Unión Española tiene toda la mente puesta en lo que será esta temporada 2026, en donde el conjunto ‘Hispano’ busca rápidamente remecerse de lo que fue su descenso y espera volver a la división de honor de nuestro fútbol.

Por esto, el conjunto que es comandado por Gonzalo Villagra ya planifica lo que será este inicio de año con la Unión Española, en la que conforma su plantel pensando en su gran desafío, que es volver a primera.

Ante esta situación, en las últimas horas se dio a conocer una importante noticia en el elenco de Independencia y que trata sobre la partida de un jugador del equipo.

El jugador en cuestión es el delanero Ignacio Jeraldino, quien dejará de ser jugador de Unión Española y tendría todo listo para seguir su carrera en otro equipo del fútbol chileno: Ñublense de Chillán.

Jeraldino dejará Unión Española | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista del medio partidario ‘Independencia Hispana’ Bastián Guiñez en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el atacante nacional no seguriá en Unión Española y tendrá nuevo club.

“OFICIAL: Ignacio Jeraldino continuará su carrera en Ñublense de Chillán, se termina la etapa del delantero en el club hispano”, declaró.

De esta manera, el atacante de 30 años le pone punto a final a su paso en Unión Española y espera por su oficialización en Ñublense de Chillán para este 2026.

En Síntesis