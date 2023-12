Ivo Basay asumió en la banca de Deportes Copiapó a inicios de agosto. El León de Atacama se encontraba en el último puesto de la Tabla de Posiciones con 16 puntos. Sin embargo, el Huaso le encontró la vuelta a la situación y, a falta de dos fechas, está cuatro unidades por delante de Magallanes en la lucha por la salvación.

Iván Rozas se refirió a cómo se encontraba el plantel cuando el estratega nacional asumió el desafío. “El equipo estaba mal. No estábamos encajados en lo que nos venía por delante. Sentíamos que ya estaba todo listo. Él nos cambió la mentalidad, nos cambió todo, nos dio otro aire y empezamos a remontar. Empezamos a ganar, empezamos a creer en nosotros mismos, a elevar los rendimientos cada jugador que estaba”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

“Ahora se ve un poco reflejado en que el equipo está un poco más maduro. A cada equipo que nos enfrenta le cuesta jugar contra Deportes Copiapó, eso nos ha llevado a tener más disciplina dentro de la cancha, más tranquilidad, más juego”, añadió el mediocampista de 25 años.

En ese aspecto, reveló que les inculca el Hueso en el equipo. “Nos dice todos los días que tenemos que tener la tranquilidad de jugar, que depende de nosotros, de nadie más y que el sábado con Católica tratemos de jugarlo de igual a igual”.

Además, se refirió a lo que surgió con el entrenador que más de alguno postula a la Selección Chilena. “Sí lo vi, es un técnico muy serio que trabaja muy bien. Le gusta tener el equipo muy unido, muy compacto. Si al le puede salir esa opción, bienvenido sea”.

Iván Rozas se refiere al aporte de Ivo Basay en Deportes Copiapó (Foto: Photosport)

El aporte de Ivo Basay en el nivel de Iván Rozas en Deportes Copiapó

Iván Rozas suma una temporada de mucha continuidad en el cuadro del León de Atacama, aquello tras salir a préstamo desde Ñublense. “Cuando me llamaron de Copiapó, en Ñublense había jugado, pero no jugaba siempre de titular, era siempre primer cambio, ya necesitaba jugar, tener regularidad, sentirme cómodo conmigo mismo, buscar esa faceta mía de sumar minutos. Llegué acá. Gracias a Dios he podido jugar todo el año, tener esa regularidad, he tenido buenos partidos. Mis compañeros me han hecho sentir muy cómodo desde el primer día que llegué”.

El volante se refirió a cómo le ha influido la presencia del Hueso. “La llegada del profe Basay me ha hecho subir mucho mi nivel, me conversa harto, me trata de orientar en las buenas cosas que hago dentro de la cancha, en las malas también. Me siento muy agradecido del profe Basay, también del profe (Héctor) Almandoz que me trajo y me dio la chance de venir acá y mis compañeros que me han hecho sentir muy cómodo e importante dentro de la cancha”.

Además, comentó qué le solicita el entrenador. “Eso es lo que me pide el profe, que le dé la pausa al equipo, que le dé más soltura en los momentos críticos cuando no tenemos la pelota, que trate de hacer jugar al compañero, con Jorge (Luna), con (Juan) Jaime y el tema de la recuperación de la pelota cuando no la tenemos, al profe le gusta mucho la intensidad, que el equipo esté corto. He tratado de hacer lo mejor posible para el equipo, para que podamos sumar los máximos puntos posibles. La idea de todos es que el equipo se quede en Primera”.

Las palabras claves de Ivo Basay en la remontada de Deportes Copiapó

Al ser consultado sobre si se sentían descendidos en un momento, Iván Rozas, contestó que no fue así, pero sí que los ánimos estaban muy bajos. “No sé si descendidos, pero el equipo no reaccionaba, sentía que nos hacían un gol y nos íbamos abajo. No estábamos bien mentalmente. Lo digo por como yo me sentía, no sé si todos los jugadores, pero me pasó que en un momento nos hacían un gol y el equipo se iba abajo. tratábamos de luchar, pero no encontrábamos la forma. Ahora es totalmente diferente, el equipo como que se renovó completo, muchos jugadores subimos nuestro nivel. Estamos con la confianza de revertir todo lo que ha pasado en el año. Hemos estado todo el año peleando abajo que ha sido muy desgastante”.

El volante se refirió a qué les dijo Ivo Basay cuando llegó. “Nos agarró en un momento muy malo. Nos dijo que quedaban muchas fechas todavía, estábamos a cuatro del que seguíamos, que estábamos a tiempo de poder revertir todo, que si creíamos en nosotros mismos, se podía dar la chance de poder revertir todo y así fue. Empezamos a ganar, empezamos a creer más en nosotros, el grupo se hizo mucho más fuerte, de local empezamos a ganar, que nos había costado mucho ganar de local. Empezamos a remontar y a ganar partidos que nos costaban antes”.