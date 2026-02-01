Gonzalo Tapia anotó nuevamente un golazo en la victoria del día de ayer de Sao Paulo por 2-0 frente a Santos FC. Esto por la sexta jornada del Campeonato Paulista.

Luego del encuentro, el formado en Universidad Católica se refirió al gran momento que está viviendo en su carrera en el fútbol brasileño.

“Es mi juego. Siempre voy para adelante. Fui siempre así, más en estos clásicos donde uno tiene que darlo todo”, declaró el delantero chileno sobre su tipo de posicionamiento dentro de la cancha.

El seleccionado nacional ya acumula 7 goles desde su llegada al Tricolor, destacando que 4 han sido en clásicos.

“Vamos a seguir, recién comienza el año. No hay que volvernos locos por dos partidos y seguir por la misma senda de triunfo”, cerró el ex UC.

El factor clave en su alza de rendimiento fuel el técnico Hernán Crespo, quien desde la llegada del artillero destacó el potencial que visualizaba en él.

¿Cuándo juega nuevamente Tapia?

EL miércoles 4 de febrero a las 20:00 horas, Sao Paulo enfrentará nuevamente al Santos, pero esta vez por la segunda jornada del Brasileirao.

En síntesis