Luego de la anotación de Gonzalo Tapia en Sao Paulo vs. Santos FC, el chileno sigue convirtiéndose en un delantero fundamental para el equipo. Con los goles que ha realizado se metió de lleno en un inédito récord en la historia del club.

El ex Universidad Católica se convirtió en el segundo jugador que menos partidos como titular necesitó para marcarle a 3 clásicos rivales distintos. El artillero ya le marcó a Santos FC, Palmeiras y a Corinthians. Dato que según el periodista José Tomás Fernández, lo realizó en solo 4 encuentros como titular.

Dentro de esta marca, superó a históricos cracks del fútbol mundial como Kaká, Lucas Moura, Luis Fabiano, Cafú y entre otros. Y se mantuvo solo detrás del histórico delantero brasileño, Márcio Amoroso.

El seleccionado nacional vive un momento de ensueño en Sao Paulo, en donde ya suma 7 goles con la camiseta Tricolor en 28 partidos. Sumándole que en varios juegos entró en los últimos minutos del encuentro.

Gracias a la confianza entregada por su técnico, Hernán Crespo, el ariete ha logrado demostrar en cancha lo que no se le permitió en su paso por River Plate cuando fue dirigido por Marcelo Gallardo.

Gonzalo Tapia la rompe en Sao Paulo

Gracias a su alza de rendimiento, el chileno ha sido sondeado por grandes ligas de Europa, pero el conjunto brasileño se niega a vender a su jugador, al menos por ahora.

¿Qué viene para Gonzalo Tapia?

Mañana 4 de febrero a las 20:00 horas, el Tricolor enfrentará nuevamente al Santos FC como visitante por la segunda jornada del Brasileirao. Este encuentro se disputará en el Estadio Morumbi.

En síntesis