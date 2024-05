El ex crack loíno le pide paciencia a la hinchada naranja además de explicar que está pasando.

Cobreloa perdió por goleada ante Deportes Copiapó en el primer partido post Emiliano Astorga sumando una nueva derrota consecutiva y generando preocupación en el mundo loíno.

BOLAVIP conversa con José Luis Díaz, uno de los cracks que tuvo la institución naranja, el que confianza haber quedado muy triste con la actuación del equipo, agregando un condimento extra.

“Me duele un poco más también porque Pablo Abdala es mi amigo y me gustaría que terminara la primera rueda, lo que pasa es que el plantel está dolido y no sé cuál es el factor que complicó todo y que llevó a todo esto”, afirmó.

Agregando que “yo estando lejos, el presentimiento está muy difícil y está complicado”.

José Luis Díaz igualmente pide algo difícil hoy en día en la hinchada de Cobreloa: paciencia. “Lo que pasa es que hay que mandar un mensaje general de que la gente debe tener paciencia, esto no se cambia de un día para otro, me pongo en el lugar del jugador que estamos bajoneados, que estamos con la energía negativa”, aseguró.

En esa línea Pepe Díaz cuenta que “va a ver partidos en que podemos ganar 1-0 y ahí la gente tiene que apoyar, tener paciencia, aguantar, para poder mejorar en el futuro”.

Para el final, el ex goleador hace un análisis del momento de Cobreloa. “Son muchos partidos donde se ha perdido por muchos goles, si por ahí se pierde por poco, peleándola, es otra cosa, el punto fue que le ganamos a Colo Colo, la adrenalina a full, no entiendo el momento que estamos pasando, los resultados me llevan a pensar que la situación está muy difícil”, cerró.