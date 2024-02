Si dos grandes talentos que ha dado nuestro fútbol tenemos que hablar de Jorge Valdivia y David Pizarro, quienes supieron maravillar al mundo con sus genialidades en las distintas canchas que jugaron.

“El Mago” hizo la mayor parte de su carrera en Colo Colo y Palmeiras, donde los hinchas del Verdao lo tienen como un ídolo luego de sus dos etapas y tras levantar dos copas locales, un estadual y la Serie B.

Por otra parte, el “Fantasista” marcó una época en su paso por Udinese, la Roma, el Manchester City y el Inter de Milán, donde pudo compartir camarín con jugadores de renombre, como: Luis Figo, Adriano, Toure Yaya, Francesco Totti y Daniele De Rossi, entre otros.

JUAN CRISTÓBAL GUARELLO responde: ¿dAVID PIZARRO o Jorge Valdivia?

En el programa de Youtube llamado La Hora de King Kong, el comunicador Juan Cristóbal Guarello fue consultado acerca sobre cuál futbolista fue mejor: ¿Jorge Valdivia o David Pizarro? , a lo que el panelista de Radio Agricultura no titubeó a la hora de responder.

“David Pizarro es mucho más completo, Valdivia tuvo más espacio en la Selección Chilena. Mira en los equipos que jugó David Pizarro, los títulos que ganó fuera de Chile, no David Pizarro, David Pizarro”, comenzó diciendo.

Agregando que “Valdivia no es mejor jugador que David Pizarro, lo siento. Valdivia no pudo jugar en Europa, David Pizarro jugó en el Inter, en la Roma, en el Manchester City. David Pizarro jugó a otro nivel, ahora que no haya tenido las posibilidades en la Roja es otra historia. Valdivia es más talentoso, pero David Pizarro es mejor futbolista y más completo, era de los mejores volantes que había en el fútbol italiano”.

“Se notan que no veían el fútbol italiano, se nota. Una cosa es ser bueno acá, pero otra cosa es ser bueno en la liga italiana en esa época, enfrentar al Inter de Mourinho, jugar la liga inglesa, esa es otra cosa po compadre… Como futbolista, Pizarro es superior”, cerró Guarello.

