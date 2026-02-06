El mercado de fichajes provoca ofertas de todo tipo y ello bien lo sabe un formado en Universidad Católica. Durante este período de transferencias, le cerró las puertas a Colo Colo y a un importante club de China.
¿De quién se trata? Es seleccionado nacional y actualmente milita en el fútbol ruso. Fue tentado para emigrar al gigante de Asia, pero descartó tajantemente la propuesta: ese es el caso de Ignacio Saavedra.
Según reveló el sitio Bombardir, el volante mixto de 27 años se rehusó a partir al Zhejiang. Por el momento, no quiere buscar otro rumbo en su carrera, al menos hacia el destino mencionado.
“El mediocampista del Sochi, Ignacio Saavedra, no está interesado en un traspaso al club chino Zhejiang Professional“, comenzó señalando el medio ruso mencionado.
En dicha línea sobre el mediocampista, agregó: “Se informó que el club asiático podría comprar al jugador por 1,5 millones de euros, que es el monto de la cláusula de rescisión en su contrato”.
El futuro de Ignacio Saavedra
Finalmente, la fuente citada ahondó en la intención del jugador en cuestión. Si el plan marcha acorde a la perfección, continuará en el Sochi FC para la siguiente campaña. Tiene contrato vigente.
“El chileno de 27 años no tiene planes de cambiar de equipo por ahora“, complementó sobre el canterano de Universidad Católica.
En resumen:
- Las cifras del traspaso: El club chino tenía sobre la mesa los 1,5 millones de euros que estipula su cláusula de rescisión para sacarlo de Rusia de manera inmediata.
- La postura del “Nacho”: “Ignacio Saavedra no está interesado en un traspaso al club chino”, sentenció el medio citado, aclarando que el futbolista no tiene planes de cambiar de aire hacia un destino asiático en este momento de su carrera.
- Prioridad deportiva: A sus 27 años, el volante prefiere mantenerse en la competencia rusa para seguir siendo una opción válida en las convocatorias de la Selección Chilena.