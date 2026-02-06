El mercado de fichajes provoca ofertas de todo tipo y ello bien lo sabe un formado en Universidad Católica. Durante este período de transferencias, le cerró las puertas a Colo Colo y a un importante club de China.

¿De quién se trata? Es seleccionado nacional y actualmente milita en el fútbol ruso. Fue tentado para emigrar al gigante de Asia, pero descartó tajantemente la propuesta: ese es el caso de Ignacio Saavedra.

Según reveló el sitio Bombardir, el volante mixto de 27 años se rehusó a partir al Zhejiang. Por el momento, no quiere buscar otro rumbo en su carrera, al menos hacia el destino mencionado.

“El mediocampista del Sochi, Ignacio Saavedra, no está interesado en un traspaso al club chino Zhejiang Professional“, comenzó señalando el medio ruso mencionado.

En dicha línea sobre el mediocampista, agregó: “Se informó que el club asiático podría comprar al jugador por 1,5 millones de euros, que es el monto de la cláusula de rescisión en su contrato”.

Ignacio Saavedra no jugará en China. El formado en Universidad Católica también le bajó la persiana a Colo Colo. (Foto: Sochi FC)

El futuro de Ignacio Saavedra

Finalmente, la fuente citada ahondó en la intención del jugador en cuestión. Si el plan marcha acorde a la perfección, continuará en el Sochi FC para la siguiente campaña. Tiene contrato vigente.

“El chileno de 27 años no tiene planes de cambiar de equipo por ahora“, complementó sobre el canterano de Universidad Católica.

