Por estos días se han hecho virales las fotografías aéreas del Estadio Santa Laura de Unión Española, que no tiene césped a menos de dos meses del inicio del campeonato de la Primera B.

Cabe recordar que los Hispanos descendieron y quieren iniciar la misión retorno a Primera División con una nueva cancha en la Catedral, debido al deplorable estado en que ha estado en los últimos años.

Para aquello planearon un cambio radical, retirando todo el gramado anterior y ahora pondrán un nuevo césped en rollo, por el poco tiempo.

En ese contexto, en BOLAVIP nos contactamos con el canchero más famoso del fútbol chileno, Patricio Bustamante, quien también trabajó con Unión Española.

El experto dio su opinión respecto al trabajo que le están realizando al campo de juego del Santa Laura, principalmente por los tiempos que se demoran estas labores.

“La verdad, poquito, si van a colocar césped en rollo, yo creo que sí. Hoy día depende de la variedad de pasto que van a colocar nomás”, comenzó diciendo.

“Es que ya eso lo han intentado en Santa Laura, es la cancha que más pasto han puesto en palmetas. Acuérdate que paso más de un año entre pintura, semilla y ponerle palmeta”, agregó.

En la misma línea, indicó que todo dependerá de quiénes están a cargo de este trabajo para ejecutar los arreglos en los tiempos establecidos.

“Si le van a colocar palmeta y el campeonato de la Primera B empieza en febrero, yo creo que depende de la cantidad de gente que tengan y que el césped esté disponible para su instalación. Depende de eso. Me imagino que si tomaron la determinación de hacerla de nuevo y colocarle palmeta, yo creo que es la mejor decisión versus sembrarla”, comentó.

Eso sí, Pato Bustamante hizo hincapié que lo ideal habría sido optar por sembrar la cancha, pero los tiempos apuran al elenco de Independencia.

“Para mí las mejores canchas son las que se siembran, no son las que se ponen palmetas. Pero quita más tiempo, mínimo 3 meses para jugar”, remarcó.

Patricio Bustamante, experimentado canchero del fútbol chileno.

Cabe recordar que la Liga de Ascenso 2026 tiene fecha de inicio la semana del 22 de febrero.

