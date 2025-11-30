Este domingo Unión Española juega un partido de vida o muerte contra O’Higgins de Rancagua en su anhelo por permanecer en Primera División, esto en el marco de la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

El partido es en el Estadio Santa Laura, donde los Hispanos enfrentan al Capo de Provincia, que está luchando por clasificar a Copa Libertadores.

La situación del equipo que es local en la comuna de Independencia, es más que crítica, pues necesita ganar para llegar con posibilidades a la última jornada.

De perder ante los celestes, sellaría el segundo descenso de su rica historia, por lo que los hinchas llegaron esperanzados a la catedral del fútbol chileno.

Lo que no esperaban, que en su propia casa pusieran una desatinada canción en la previa del partido, que se ha ocupado en otras ocasiones para burlarse de los equipos que descienden.

Se trata del tema “Te vas” del cantante nacional Américo, canción que se estrenó en 2008 y se ha convertido en un verdadero himno de la cumbia chilena. Esta vez se escuchó a todo volumen en los altoparlantes de Santa Laura.

Incluso ha traspasado fronteras, pues en Argentina los hinchas de Racing de Avellaneda se la dedican constantemente a su clásico rival: Independiente.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis