La impactante confesión de ex seleccionado argentino con David Pizarro: "No he visto todavía un jugador similar a él, quizás..."

David Pizarro dejó un gran legado en el fútbol chileno tras la notable carrera que realizó en Europa y que terminó coronando con su paso por Universidad de Chile después de haber vuelto a la Selección Chilena para consagrarse como campeón de América.

El jugador, de origen en Santiago Wanderers, marcó a los jugadores con los que compartió camarín y así lo graficó Gonzalo Rodríguez, ex seleccionado argentino y compañero de Pizarro en la Fiorentina.

El trasandino se encuentra en Chile con motivo de la despedida de Matías Fernández a realizarse hoy día en el Estadio Monumental, pero no pudo dejar de lado su admiración por el ex azul e incluso lanzó una comparación brutal con el jugador.

Rodriguez compara a Pizarro con Verratt, campeón de la Euro con Italia. | Foto: Getty Images

“Es un jugador increíble, lo había visto pero no me tocaba jugar con él y cuando sí, noté que es increíble. No he visto todavía un jugador similar a él, quizás Marco Verratti”, dijo en diálogo con Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Cabe recordar que el paso de Pizarro por la Fiorentina es largamente recordado por los hinchas violetas, en donde Pizarro mostró posiblemente una de sus mejores versiones y dijo presente en más de 100 partidos.

Así las cosas, queda claro que el legado de David Pizarro en el fútbol chileno va mucho más allá de su polémica por haber renunciado a La Roja y después volver, sino que su paso por Europa deslumbró a cada persona que lo veía jugar.

La carrera de David Pizarro

El ex Santiago Wanderers comenzó su carrera en el cuadro caturro y de ahí saltó al Udinese de Italia donde se mantuvo seis temporadas -con un paso por Universidad de Chile entre medio-. Inter de Milán, Roma, Manchester City y Fiorentina fueron los otros equipos que defendió.

Su paso por La Roja

Entre 1999 y 2015, con la Selección Chilena adulta David Pizarro disputó 46 partidos, siendo la Copa América de Chile 2015 su paso más destacado donde levantó el trofeo junto a la Generación Dorada del fútbol chileno.