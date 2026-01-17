Este sábado hubo una gran sorpresa en el mercado de fichajes del fútbol chileno, donde O’Higgins de Rancagua dio un gran batacazo al anunciar a su quinto refuerzo para este 2026.

Se trata del delantero nacional Bastián Yáñez, quien fue repatriado desde Godoy Cruz de Argentina, club con el que había perdido la categoría la temporada pasada.

El formado en Unión Española, que en mercados anteriores había sido acercado a los tres grandes, ahora regresa a la Liga de Primera para ser parte del Capo de Provincia, que competirá en la fase previa de la Copa Libertadores.

“¡Bastián Yáñez es el nuevo jugador de O’Higgins!”, anunciaron a través de las redes sociales del elenco celeste.

El extremo de 24 años llegó como agente libre al cuadro de la Sexta Región y firmó un contrato por dos temporadas. El jugador se sumó esta misma jornada a la pretemporada en el Monasterio Celeste.

“Bastián Yáñez llega con contrato hasta fines de la temporada 2027 y comenzará con los trabajos de pretemporada al mando del director técnico, Lucas Bovaglio, este sábado 17 de enero”, informaron.

Quien fue seleccionado nacional en 2021, es el quinto fichaje de O’Higgins, quienes ya habían anunciado a Jorge Peña, Benja Rojas, Leandro Díaz y Miguel Brizuela.

En la temporada 2025 disputó 25 partidos con el Tomba, donde no pudo convertir, pero dio dos asistencias.

