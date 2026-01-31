Hace pocos días Palestino dio el golpe del mercado de fichajes y oficializó a Enzo Roco como su nuevo refuerzo. El formado en Universidad Católica también estuvo en carpeta de Colo Colo, pero no se llegó a nada concreto.

“Lo de Colo Colo lo supe más que nada por las redes sociales. Creo que se dio además porque era un jugador libre y soy chileno“, declaró el central en conversación con ESPN.

El zaguero se refirió a su posible llegada al Cacique en donde no hubieron conversaciones, por lo que se concentró en su llegada al conjunto árabe.

“No se llegó a buen puerto, pero lo tomo con tranquilidad. Es lindo que los clubes grandes quieran contar con uno, pero al final uno tiene que tomar una decisión lo antes posible”, concluyó el defensor.

Roco llega a un Palestino que disputará la Copa Sudamericana, y sumado a nombres como los de César Munder y Sebastián Gallegos, lucharán por conquistar el trofeo.

Foto: @cdpalestinosadp en X. Enzo Roco firmó en Palestino

El “Tino” jugará cuatro torneos en simultáneo, los cuales son la Copa Sudamericana, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

¿Cuándo debuta Enzo Roco?

Mañana domingo 1 de febrero a las 20:30 horas Palestino recibirá a Ñublense en el Estadio Municipal de La Cisterna. Esto por su debut en la Liga de Primera 2026.

