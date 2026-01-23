El mercado de pases en el fútbol chileno sigue con su marcha y antes de iniciar lo que será la temporada 2026, los distintos equipos agilizan sus movimientos para poder sumar nuevas incorporaciones.

Uno de estos equipos es Everton de Viña del Mar, los dirigidos por Javier Torrente siguen activos en este mercado y buscan poder terminar de conformar un competitivo plantel para este 2026.

En las últimas horas, un importante jugador ha aparecido en la órbita del conjunto ‘Ruletero’, en la que se trata de un seleccionado nacional que estuvo cerca de llegar a Colo Colo y fue ignorado en la U. Católica en este mercado.

Se trata del defensor central nacional, Enzo Roco, quien tras quedar sin club después de su salida del Fatih Karagümrük, estaría buscando nuevo club y Everton de Viña del Mar estaría tras sus pasos.

Roco es opción en Everton | Foto: Photosport

Así lo informó la cuenta partidaria del conjunto de Everton ‘Nación Oro y Cielo’ en ‘X’, en la que señalaron que el conjunto de Viña del Mar estaría tras los pasos del defensor.

“Se busca central. Uno de los nombres que interesa a la dirigencia de Everton es el de Enzo Roco (33). El zaguero está sin club después de su paso por el Fatih Karagümrük de la Superliga de Turquía. El ex seleccionado, es visto con muy buenos ojos por el cuerpo técnico”, informaron.

Se espera que las próximas horas puedan ser importantes para conocer el futuro de Enzo Roco, quien podría sellar su vuelta al fútbol chileno tras varios años en el extranjero.

Recordar que el futbolista nacional fue uno de los grandes candidatos para poder ser refuerzo de Colo Colo y la Universidad Católica, en donde este último, el club que lo vio nacer, le dio un feroz portazo para una posible vuelta.

