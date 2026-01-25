Enzo Roco atraviesa horas claves en su extensa carrera. El experimentado defensor chileno finalizó recientemente su contrato con el Fatih Karagümrük de Turquía, lo que abrió de inmediato el debate sobre su futuro y un eventual retorno al fútbol nacional.

El primer equipo al que fue vinculado el oriundo de Ovalle fue Universidad Católica, club donde nació futbolísticamente y vivió sus mejores años antes de partir a Europa. Sin embargo, en los Cruzados le dieron un portazo a su fichaje y descartaron su incorporación para la temporada 2026.

Luego, apareció como posible destino Everton de Viña del Mar. No obstante, pese a los rumores y a algunos sondeos, desde el entorno del futbolista desestimaron su arribo al elenco Oro y Cielo.

Enzo Roco está a detalles de volver a jugar en el fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

Enzo Roco reforzará a Palestino

En las últimas horas, el nombre de Roco volvió a instalarse con fuerza por su inminente arribo a un nuevo club nacional. ¿De cuál se trata?

Según información conocida por ADN Deportes, Roco se transformará en nuevo refuerzo de Palestino, elenco que apostó por su experiencia para fortalecer la última línea de cara a la temporada 2026.

Las conversaciones entre los dirigentes del Tino-Tino y Vibra Fútbol, agencia de representación del zaguero, avanzaron rápidamente y solo restan detalles administrativos para que el defensor de 33 años sea oficializado.

Con esta llegada, el elenco que dirige Cristián “La Nona” Muñoz sumaría su cuarto refuerzo del mercado, tras las incorporaciones de Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson Da Silva.

