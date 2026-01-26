Palestino ha sabido reforzarse en este mercado de fichajes. Y es que con la llegada de César Munder, Sebastián Gallegos y Nelson Da Silva, los árabes se preparan con todo para la Copa Sudamericana 2026.

Además de estas incorporaciones, el tino anunció de una particular forma a un campeón de América con Chile en 2016. Palestino presentó a Enzo Roco, quien dejó Europa y vuelve al fútbol chileno tras 10 años en el extranjero.

El formado en Universidad Católica dejó el Karagümrük de la Primera División de Turquía para regresar al Campeonato Nacional.

El ex seleccionado nacional, llega con pasos por el fútbol turco, árabe, mexicano y español, en este último específicamente en el Elche, el nuevo equipo del ex Colo Colo, Lucas Cepeda.

El ex UC llega para reforzar la zaga defensiva de los dirigidos por la “Nona” Muñoz, y para intentar dar la pelea en la Copa Sudamericana en la presente temporada.

Enzo Roco volvió al fútbol chileno

Este será el tercer paso de Enzo Roco por Chile, ya que además de formarse en Universidad Católica, el defensor también tuvo un paso por O’Higgins de Rancagua.

¿Cómo le fue a Roco en su último club?

El central viene desde el Karagümrük de la Superliga de Turquía. Y desde su llegada en julio de 2025, alcanzó a disputar 38 encuentros, en donde aportó con 3 goles y una asistencia, teniendo buenos números ofensivos para su posición.

