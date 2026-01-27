Universidad Católica sigue en plena reestructuración de su plantel con miras a la nueva temporada, luego de que en la última campaña finalizó en el segundo puesto y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En ese escenario, uno de los nombres que más sonó con fuerza para reforzar al elenco de San Carlos de Apoquindo fue el de Enzo Roco, defensor formado en casa y con amplio recorrido internacional.

Sin embargo, pese al entusiasmo inicial, el retorno nunca se concretó. Y para sorpresa de muchos, el campeón de la Copa América Centenario con La Roja no volvió a la UC y terminó fichando por Palestino.

Así fue presentado Enzo Roco en Palestino | FOTO: Instagram Palestino

Daniel Garnero le habría cerrado las puertas al regreso de Enzo Roco a la UC

Ahora, en las últimas horas, se conoció un detalle clave que cambia por completo la versión inicial.

Según reveló el medio partidario Punto Cruzado, el principal freno para el regreso del defensor no vino desde la dirigencia, sino desde la banca. “La dirigencia no veía con malos ojos su retorno, fue Daniel Garnero quien le cerró las puertas”, aseguraron desde el citado medio.

De acuerdo a esa información, Garnero habría priorizado otro perfil de central para su proyecto deportivo, apostando por Juan Ignacio Díaz, quien llegó proveniente de O’Higgins.

En síntesis…

Enzo Roco estuvo muy cerca de volver a Universidad Católica, pero su regreso fue descartado por decisión del DT Daniel Garnero, según reveló Punto Cruzado.