El fútbol chileno atraviesa días especialmente complejos fuera de la cancha, con la violencia en los estadios nuevamente instalada como uno de los principales problemas del espectáculo.

Uno de los episodios más recientes se vivió en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, encuentro que estuvo marcado por graves incidentes protagonizados por un grupo reducido de hinchas azules, quienes desataron desmanes en el Estadio Nacional y terminaron afectando el normal desarrollo del cotejo.

Este tipo de hechos ha reactivado las críticas hacia las autoridades, la ANFP y los planes de seguridad vigentes, generando un clima en el que comienzan a surgir propuestas cada vez más drásticas para erradicar la violencia de los recintos deportivos.

Los graves disturbios en el Nacional siguen trayendo coletazos | FOTO: Luis Quinteros/Photosport

La controvertida propuesta de Luka Tudor por la violencia en el fútbol

Fue en ese contexto que Luka Tudor encendió la polémica en el programa Marca Personal, de La Metro FM, donde planteó abiertamente la presencia de las Fuerzas Armadas en los estadios como una medida para enfrentar a los barristas violentos.

“Fuerzas Armadas al estadio. Sí señor, sí señor. A mí me gustaría que las Fuerzas Armadas estuvieran en el estadio”, lanzó.

Lejos de moderar su postura, el exfutbolista profundizó su idea y aseguró que el impacto sería inmediato. “Estoy hablando en serio. Que se metan todos y saquen a esta gente, que la saquen (…) ¿Sabí el susto que les van a dar a los hueones cuando suban con las hombreras? ¿Qué le van a hacer?”, agregó.

Lo cierto es que las declaraciones del otrora goleador reavivan un debate sensible en el fútbol chileno, en un escenario donde urge encontrar soluciones efectivas para recuperar los estadios como espacios seguros para el público.

