Marcelo Barticciotto se cansa y no quiere hablar más del futuro de Bruno: "Después dicen que yo no quiero que vuelva a la Católica o que quiero que vaya a Colo Colo"

Horas antes del partido entre Palestino y Santiago Morning, que se definió por obra y gracia de Bruno Barticciotto, su padre Marcelo, decidió no hablar más del futuro del delantero árabe.

En el panel de Al Aire Libre en Cooperativa alcanzó a comentar lo dificultoso que está el paso de Bruno a Colo Colo. “Está difícil porque necesitan el visto bueno de Universidad Católica, que son dueños del 50% del pase, y piden más de dos millones de dólares. Por el monto y por ser directo rival, se complica”, dijo.

Justo en ese momento le preguntaron al ídolo albo si su hijo estaba complicado con la situación de no ir al Cacique, algo que descolocó al recordado 7 y luego de unos segundos declaró que prefiere no hablar más del tema.

“No, no, no, mira, no voy a hablar más del tema de Bruno, porque en definitiva después se mal interpreta el tema. Que vaya donde quiera él, que lo contrate el que lo quiera y que tenga la mejor disposición de hacerlo jugar donde a él le convenga, nada más”, aseguró.

Bruno Barticciotto le dio el gol del triunfo a Palestino sobre Santiago Morning en Copa Chile

Y dejó en claro el porqué de su decisión. “¿Sabes qué pasa? No quiero hablar más porque en definitiva después dicen que yo no quiero que vuelva a la Católica o que quiero que vaya a Colo Colo, yo no quiero nada, yo quiero lo mejor para él”, decretó.

Para finalizar, pidió que “ojalá se tomen las mejores decisiones y que él disfrute su carrera, que siga jugando, que la pase bien, nada más que eso”.