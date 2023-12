Los llamados grandes en Chile no tuvieron su mejor año. Ninguno logró el campeonato nacional y algunos ingresaron a torneos internacionales recién en la última fecha. Escenario donde hace ya varios años no se marca presencia y difícilmente se logra competir.

Por lo mismo Marco Antonio Figueroa no tuvo piedad tanto con Colo Colo, Universidad de Chile y la UC. “Los equipos grandes cuando no tienen un buen año están en deuda”, partió analizando el ‘Fantasma’ en conversación con Bolavip Chile.

Pero el entrenador nacional no se quedó ahí y profundizó en la crisis que viven actualmente. “Me di el tiempo de verlos a todos y sigo pensando que cada uno tiene extranjeros que aportan la mitad que un jugador chileno. Los que llegaron este año no fueron aporte. El jugador chileno bajó mucho su nivel. Esto se refleja en la selección chilena. Por eso siguen agarrando a los de la generación dorada”, lamentó el actual adiestrador de Nicaragua.

¿Opción de volver?

Pese a esta situación del fútbol chileno, y que también podría afectar a Ricardo Gareca en caso de asumir en la Roja, Marco Antonio reconoció que se siente capacitado para volver a dirigir en el país.

Aunque siempre con condiciones. Lo que implica la propuesta de un proyecto serio y se le quiera dar la oportunidad a un técnico nacional.

“Cuando un club te busca es porque hiciste un buen año. En Chile es más difícil porque llegan técnicos que sin tanto nombre dirigen equipos importantes. Estoy bien consiente de lo que he hecho en mi carrera. Soy un técnico de mucho trabajo, me gusta darle la oportunidad a los jóvenes cuando se lo merecen y eso no lo voy a cambiar”, sentenció.