Colo Colo ganó por 1-0 ante Universidad Católicaen el duelo pendiente del Campeonato Nacional en el Estadio Monumental. Dos protagonistas de ese juego fueron Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri.

Ambos tuvieron un áspero duelo dentro del terreno de juego, e incluso en la previa del compromiso el defensor de los albos le envió un mensaje al Toro.

“¿Cómo veo lo del récord de Zampedri? ¿Cómo lo ves vos? Si lo marco yo no va a hacer ningún gol“, comentó el Peluca a Cooperativa Deportes el pasado miércoles.

El comentario generó todo tipo de reacciones, pero especialmente varias críticas donde pedían al uruguayo que hablara en la cancha.

Y si bien dentro de la cancha tanto Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri disputaron cada balón, y más de alguna discusión, lo cierto es que al término del cotejo mostraron la buena relación entre ambos.

La imagen de Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri post Colo Colo 1-0 Universidad Católica

Luego del clásico, Falcón y Zampedri terminaron más amigos que nunca. De hecho, una imagen sorprendió en zona mixta del Estadio Monumental mientras preparaban el retorno a casa.

El defensa de Colo Colo esperó al delantero de Universidad Católica afuera del camarín y pudieron conversar por un buen rato, en una imagen que irradia buena onda.

Tras la conversación, ambos jugadores se tomaron una fotografía que la esposa de Peluca, Florencia Pouso, publicó en redes sociales. Además, la imagen también la compartió el charrúa en su perfil, un ejemplo de que toda rivalidad puede quedar en cancha.

La fotografía de Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri tras el duelo ante Universidad Católica. Foto: Flotommy/Instagram.

“Para los que decían que hablara en cancha”

Luego del partido, Maximiliano Falcón se refirió a su mensaje a Fernando Zampedri en la previa del duelo que el Cacique termina ganando por 1-0.

“Siempre trato de picantearlo en los partidos. Me gusta, hay gente que se lo toma diferente. Fernando también lo dijo, que si no hacía un gol acá no era tan importante para él”, comentó el defensor.

Además, señaló que “le contesté, nada más. Pero es parte del folclor. Para los que decían que hablara en la cancha, hoy hablé de gran manera. Me voy contento”, finalizó.