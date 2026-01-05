Deportes Temuco inició hoy sus trabajos pensando en lo que es la temporada 2026, en el que el conjunto ‘Albiverde’ se prepara para lo que es su lucha en poder conseguir su vuelta a primera.

En las últimas horas, el conjunto del sur de nuestro país anunció una nuevo refuerzo para lo que será este año, en la que suma a un jugador que proviene de la primera división.

Se trata del lateral derecho, Rodrigo González, quien proviene de Ñublense de Chillán y en las últimas horas se transformó en nuevo jugador de Deportes Temuco para el 2026.

“Nuevo refuerzo albiverde!! Hoy damos la bienvenida al Pije a Rodrigo González!! Lateral derecho proveniente de primera división desde Ñublense. Con experiencia en el ascenso y en primera división, Rodrigo se suma a nuestro plantel 2026 en busca del ansiado objetivo!. Bienvenido a casa Rodri!”, informaron.

González reforzará a Temuco | Foto: Photosport

De esta forma, Deportes Temuco se sigue armando con todo pensando en lo que es esta nueva temporada, en donde el conjunto ‘Albiverde’ quiere el ascenso a primera.

En Síntesis