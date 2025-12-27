En el fútbol chileno ya se empiezan a dejar ver grandes movimientos dentro del mercado, de pases, en donde cada uno de los equipos busca reforzarse de buena forma para el 2026

Dentro de esta ventana de mercado, en los últimos días hay un nombre que ha hecho noticia y este es el del delantero Patricio Rubio, quien tras su salida de Ñublense de Chillán, busca un nuevo destino en Chile para el próximo año.

Ante este escenario, uno de los clubes que tomaba fuerza para que el ‘Pato’ siguiera su carrera en el 2026 era Everton de Viña del Mar, en donde en los últimos días se daba como casi un hecho su llegada al conjunto ‘Ruletero’.

Pero en las últimas horas, un inesperado vuelco es el que habría tomado esta negociación entre el jugador y Everton de Viña del Mar, la que dejaría esta transacción en un punto muerto.

Rubio aún no conoce que será de su futuro | Foto: Photosport

Así lo informó el medio partidario de Everton de Viña del Mar ‘Nación Oro y Cielo’, en su cuenta de ‘X’, en la que indicaron que la opción de Patricio Rubio al conjunto ‘Ruletero’ se cayó rotundamente.

“Pato Rubio se aleja. Pese a las conversaciones iniciales, luego de un análisis interno el club determinó buscar otro perfil de delantero para 2026, por lo que Patricio Rubio quedaría prácticamente descartado”, informaron.

De esta manera, Patricio Rubio buscará dar vuelta la página sobre esta situación y verá sus opciones para seguir su carrera en el 2026, mientras que Everton de Viña del Mar buscaría a otro jugador para reforzar su delantera.

En Síntesis