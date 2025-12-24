El Mercado de Fichajes para la temporada 2026 está comenzando a andar y no sólo los grandes se mueven con la intención de mejorar lo hecho este año.

En ese sentido Everton de Viña del Mar quedó muy al debe y se salvó de milagro de no terminar en Primera B gracias al triunfo de la U sobre Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.

Por lo mismo, y considerando que el atacante Cristián Palacios dejó la institución oro y cielo, es que los viñamarinos buscan desesperadamente un goleador y según Johnny Herrera, ya tienen asegurado a uno.

El Samurai Azul aseguró que “Patricio Rubio está casi listo en Everton”. Si es que se formaliza la llegada del delantero, será su tercer paso por la institución de Viña del Mar.

Igualmente esta noticia es un balde de agua fría para los hinchas de Unión Española, los que esperaban al ex Ñublense para que encabece el plan retorno a primera división.

Johnny Herrera dio a conocer donde jugará Patricio Rubio

