El Mercado de Fichajes para la temporada 2026 está comenzando a andar y no sólo los grandes se mueven con la intención de mejorar lo hecho este año.
En ese sentido Everton de Viña del Mar quedó muy al debe y se salvó de milagro de no terminar en Primera B gracias al triunfo de la U sobre Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.
Por lo mismo, y considerando que el atacante Cristián Palacios dejó la institución oro y cielo, es que los viñamarinos buscan desesperadamente un goleador y según Johnny Herrera, ya tienen asegurado a uno.
El Samurai Azul aseguró que “Patricio Rubio está casi listo en Everton”. Si es que se formaliza la llegada del delantero, será su tercer paso por la institución de Viña del Mar.
Igualmente esta noticia es un balde de agua fría para los hinchas de Unión Española, los que esperaban al ex Ñublense para que encabece el plan retorno a primera división.
Síntesis
- El Regreso: Será la tercera etapa de Rubio en Viña del Mar (pasos previos en 2017-2018 y 2020). Es un jugador muy querido en el Sausalito, especialmente recordado por su “póker” de goles a Colo Colo en 2018.
- Presente: Viene de cerrar un ciclo de cuatro años en Ñublense, donde en 2025 anotó 6 goles y entregó 2 asistencias. A pesar de su salida, sigue siendo considerado un delantero de élite para el medio local.
- Golpe a la Unión: Su llegada a Everton frustra los deseos de Unión Española, que tras su traumático descenso a Primera B este 2025, buscaba en Rubio al líder para retornar rápidamente a la división de honor.