Diego “Mono” Sánchez se proclamó por segunda vez campeón con Coquimbo Unido tras ganarle la Supercopa a Universidad Católica. El portero se está transformando en un emblema de los piratas, el cual quedará registrado en los libros de la historia coquimbana.

En diálogo con ESPN Chile el formado en Palestino declaró ciertos sentimientos encontrados con su ex equipo, Unión Española.

“En Unión Española no era tan protagonista, ahora me siento mucho más líder de un camarín y más importante en la cancha”, declaró Sánchez.

Cabe destacar que el portero también fue campeón con los hispanos. Y al igual que con los piratas, logró conquistar el Campeonato Nacional y la Supercopa en 2013.

“Viví cosas muy lindas, muy tristes también, pero salí de mala forma”, confesó el guardameta chileno, mostrándose de alguna manera arrepentido por su mala salida del club.

Mono Sánchez en Unión Española

Tras renovar por una temporada más con los aurinegros, el golero junto con el equipo pirata ya tienen en mente el objetivo de 2026, ser nuevamente campeones.

¿Cómo fue el paso del Mono en Unión?

En su estadía con los hispanos, el arquero jugó un total de 241 partidos con la camiseta del Rojo. En estos encuentros recibió un total de 333 goles y dejó 57 porterías invictas. Además de haber sido campeón en dos ocasiones.

En síntesis