Universidad de Concepción, equipo que acaba de ascender a la Primera División, busca reforzar su ofensiva con jugadores experimentados que puedan aportar liderazgo dentro del plantel.

Tras la salida del técnico Cristián “La Nona” Muñoz, la dirigencia rápidamente nombró a Juan Cruz Real como nuevo entrenador, con la misión de mantener al Campanil en la máxima categoría del fútbol chileno.

En paralelo, los dirigentes comenzaron a conformar el plantel y ya tendrían asegurado a un goleador de experiencia para encarar la temporada 2026.

Cristian Chorri Palacios a Universidad de Concepción

Según informó el periodista Carlos Campos en Sabes Deportes, el cuadro de la Región del Biobío habría llegado a un acuerdo con el uruguayo Cristián “Chorri” Palacios, exdelantero de Unión Española y Universidad de Chile.

En la última temporada, Palacios defendió la camiseta de Everton de Viña del Mar, disputando 22 partidos, anotando tres goles y entregando una asistencia.

El Chorri Palacios celebrando uno de sus goles en los Ruleteros | FOTO: Andres Pina/Photosport

Recordar que su trayectoria incluye pasos en el extranjero por Peñarol (Uruguay), Olmedo (Ecuador), Temperley (Argentina), Puebla (México) y Sporting Cristal (Perú), entre otros.

Con esta incorporación, el Campanil refuerza su ofensiva y apuesta por contar con un jugador que pueda ser referente dentro del vestuario y en la cancha, con la mira puesta en mantenerse competitivo en la Primera División.

En síntesis…