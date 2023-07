Luis Jiménez dejó el fútbol profesional hace un par de meses y en el día de ayer reapareció en diálogo con 24 Horas, donde sencillamente descueró la actualidad que atraviesa el balompié nacional.

“Siento que está muy malo, el nivel del fútbol chileno es bajo y lamentablemente no veo nadie que quiera hacer algo por cambiarlo”, abrió los fuegos con una certera crítica a lo que ese exhibe fin de semana tras fin de semana.

Luis Jiménez cerró su carrera en Magallanes. | Foto: Photosport

El Mago no dejó pasar la chance para repasar a los clubes también: “Los clubes hacen poca inversión y no me refiero a compra de jugadores, me refiero a infraestructura. Hay clubes sin lugar donde entrenar, sin lugar donde jugar y estamos hablando de fútbol profesional”.

“Muchos clubes prefieren gastar poco, no compiten porque no les interesa, quieren vender jugadores, pero no los forman, depende mucho de lo que quieran los dueños o quienes los manejan”, complementó.

En el cierra, tilda de vergonzoso los estadios y el nivel de las canchas nacionales: “No es realmente un espectáculo, las canchas son un desastre, los estadios dan vergüenza, me da pena la gente, por que en el fondo todo el mundo va al estadio para ver un espectáculo y acá en Chile no es igual”.