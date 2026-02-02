El inicio de la Liga de Primera 2026 trae varios duelos atractivos, entre ellos el enfrentamiento entre O’Higgins y Deportes Concepción, que cerrará la primera fecha del torneo.

Para el Capo de Provincia, este encuentro representa la oportunidad de comenzar con el pie derecho en su estadio y reafirmar, ahora bajo la dirección del DT Lucas Bovaglio, la campaña de la temporada pasada, en la que finalizaron en la tercera posición.

Por su parte, El León de Collao llega motivado a Rancagua tras 18 años sin disputar un partido en Primera División, buscando demostrar que puede competir de igual a igual con equipos ya consolidados.

El León de Collao quiere rugir en su regreso a Primera División | FOTO: Deportes Concepción

La presión para ambos equipos por sumar puntos desde la primera jornada es alta, considerando la exigencia del calendario y la necesidad de evitar un mal inicio que complique su temporada.

¿A qué hora juegan Deportes Concepción vs O’Higgins?

El partido entre O’Higgins y Deportes Concepciónse jugará este lunes 1 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Probable formación de O’Higgins:

Martín Quezada; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Alan Robledo, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Juan Leiva, Bryan Rabello; Joaquín Tapia, Francisco González, Martín Castro.

Formación confirmada de Deportes Concepción:

César Dutra; Ariel Cáceres, Cristian Suárez, Fausto Grillo, Javier Rojas; Mario Sandoval, Mauricio Vera, Leo Valencia; Aldrix Jara, Ethan Espinoza, Joaquín Larrivey.

Dónde ver a O’Higgins vs. Deportes Concepción por la Liga de Primera 2026

El compromiso será transmitido en vivo por TNT Sports. Además, la plataforma de streaming HBO MAX también dará este gran encuentro de manera online.