Pablo Aránguiz desató toda su furia en redes sociales tras la polémica entrevista de Miguel Ramírez en el programa Todos Somos Técnicos donde no tuvo reparos en disparar contra el plantel de Unión Española a la hora de explicar el fracaso que condenó a los hispanos a Primera B.

“Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes… ¿Cómo? Dejándose”, lanzó ‘Cheíto’ en la entrevista donde dejó varias frases para el bronce: “Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables”, aseguró también.

Las palabras del entrenador pegaron fuerte en el referente hispano, quien no dudó en responder indirectamente en una historia de Instagram contra Ramírez.

Pablo Aránguiz lanzó duras palabras tras la entrevista de Miguel Ramírez (Photosport).

El talentoso volante exUniversidad de Chile compartió primero un profundo mensaje: “Si un capitán no comanda el barco está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, lo que tradicionalmente conlleva a la máxima responsabilidad moral aunque no siempre sea un castigo legal. El código marítimo exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío”, lanzó.

“No hacerlo o hacerlo primero puede provocar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición dice que ‘el capitán se hunde con el barco”, continuó.

Después de dichas palabras, Aránguiz lanzó toda su furia: “Cero códigos, cero autocrítica, asegurado, sálvate solo. La excusa agrava la falta, soldado que arranca sirve para otra guerra”, escribió el futbolista de 28 años acompañado de varios emojis.

Durante el ciclo de Miguel Ramírez, Pablo Aránguiz jugó 14 partidos donde anotó 7 goles y se matriculó con 1 asistencia.