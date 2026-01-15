El técnico Miguel Ramírez realizó un duro análisis para explicar los factores que terminaron con el descenso de Unión Española. El entrenador conversó con el panel de Todos Somos Técnicos en TNT Sports, donde rompió el silencio semanas después de su renuncia al banco hispano y lanzó duros dardos contra el plantel rojo.

“Donde se requiere lo mejor de cada jugador y hay más exigencia, tuvimos problemas… Nos pasó contra Audax Italiano, la U, Colo Colo, Católica. Lo tuvimos con O’Higgins, con Palestino. Goles raros, faltas innecesarias. Penales innecesarios, evitables. Y otros penales que el VAR nos sancionó. Pero en definitiva esto ha sido un gran aprendizaje”, lanzó de entrada ‘Cheíto’.

El exfutbolista no escondió su pesar por el fracaso del conjunto de Independencia: “Lamento profundamente lo que pasó con Unión Española y el descenso. Me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande”, lanzó el DT, quien luego apuntó contra el plantel: “Me cuestionaron que abandoné, pero sentí que el equipo me abandonó antes… ¿Cómo? Dejándose. Desde el partido con Audax Italiano, si hiciste un partido a tope, 45 minutos sin dejar jugar al rival. Podríamos haber terminado 4-0 el primer tiempo, después perdimos con Palestino tras un buen primer tiempo. Le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo. Nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado”.

Miguel Ramírez aseguró que la derrota ante Colo Colo lo rompió todo en Unión Española (Photosport).

Ramírez aseguró que la derrota ante los albos (2-1) en el Santa Laura fue la gota que rebalsó el vaso: “Y el último partido con Colo Colo pasaron un montón de cuestiones que me superaron”, confesó.

A la hora de analizar el uno a uno del plantel, Ramírez hizo un duro análisis: “Es importante poder tener gente de experiencia alrededor del equipo que mantenga prendidos a los más jóvenes. Que los vayan guiando. Teníamos muchos jóvenes. Nosotros llevamos a (Fabricio) Formiliano, (Gary) Insaurralde y (Gonzalo) Castellani. Los tres jugadores mayores que llevamos. Después por cadetes entraron Renato Huerta, (Bianneider) Tamayo y (Franco) Ratotti”, afirmó.

“Terminó jugando Formiliano de gran forma, un jugador de experiencia que ayudó bastante. Tamayo hizo muy buenos partidos, falló en muchas ocasiones producto de su juventud. Lo mismo que le pasaba a Kevin Contreras. Por el sector izquierdo también tuvimos muchas dificultades. Esas cosas las suplen los mayores, ayudan a tener menos errores”, cerró.

En resumen…