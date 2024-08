En la previa del partido, le consultaron al ex jugador de La Roja sobre quién se quedará con la victoria y esto respondió.

Tan sólo horas quedan para que comience a rodar el balón en el Estadio Nacional. Y es que este sábado 10 de agosto, la Universidad de Chile y Colo Colo animarán una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

El encuentro válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional se roba todas las miradas de los hinchas de ambas escuadras más populares del país, y en estas horas ya existe expectación y ansiedad por parte de los simpatizantes.

Recordar que estos dos equipos se encuentran en la pelea por el título, por lo que los Azules buscarán alejarse en el liderato y los Albos quedarse con los tres puntos y transformarse en el candidato principal para probarse la corona de campeón.

PABLO CONTRERAS CREE QUE COLO COLO SE LLEVA EL SUPERCLÁSICO

En la previa del crucial compromiso, el ex jugador de La Roja, Pablo Contreras, conversó con el programa No Es Para Tanto de TNT Sports, donde se la jugó con un resultado exacto del encuentro más importante del balompié nacional.

“¿Esto es una goma de borrar? No es necesario, no es necesario porque el resultado que voy a poner seguramente se va a cumplir”, lanzó un confiado ex seleccionado chileno.

“Estoy seguro. 2 a 1 gana Colo Colo”, fue la respuesta de Contreras que generó la sorpresa del panel deportivo.

Contreras le pone todas sus fichas al Cacique | FOTO: Captura

“A Colo Colo lo veo in crescendo en el Torneo Nacional y la U ha tenido sus dificultades en este último tiempo. Al Popular lo veo más potente”, argumentó el medallista olímpico y mundialista con el Equipo de Todos.

¿A QUÉ HORA ES EL DUELO ENTRE LA U Y COLO COLO EN EL ESTADIO NACIONAL?

El duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo se disputará durante esta jornada a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional y lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.